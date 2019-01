Stadt lehnt Abbiege-Assistenten ab

Kein Radfahrer hat in einer solchen Situation ein gutes Gefühl. Nach Angaben des ADAC kommen in Deutschland jedes Jahr etwa 900 Menschen bei Unfällen unter Beteiligung von Lastern und Bussen ums Leben. Ein Abbiege-Assistent kann Leben retten, sind sich die Experten einig. Die Stadt Wolfsburg will ihre alten Fahrzeuge aber nicht mit der Technik nachrüsten.