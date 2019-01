Ampel-Blitzer: Nötig oder Abzocke?

Mit 169 km/h raste ein Autofahrer im Juli 2018 über die Berliner Brücke – erlaubt sind dort 50. Die Zahl der Rotlicht-Sünder steigt laut Polizei und Ordnungsamt stetig an. Die Stadt will reagieren und plant, im Sommer neue Ampel-Blitzer am St.-Annen-Knoten aufzustellen. Diese Geräte registrieren sowohl überhöhte Geschwindigkeit als auch das Überfahren roter Ampeln. Kosten: etwa 220.000 Euro. Über die Anschaffung muss der Rat der Stadt...