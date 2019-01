Wolfsburger Schüler kommt bei Rhetorik-Wettbewerb in Top Fünf

Josh Freitag vom Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) ist beim 20. Rhetorik-Wettbewerb der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg auf den vierten Platz gekommen und ist damit der einzige Wolfsburger Teilnehmer unter den ersten Fünf. Beteiligt waren laut Mitteilung der Sparkasse neben dem THG und dem Ratsgymnasium zudem fünf Schulen aus dem Kreis Gifhorn.

Zwei Themen standen den 19 Teilnehmern zur Auswahl. Der Zwölftklässler Josh Freitag referierte über das Thema „Das Meer ertrinkt in Plastikmüll – Können wir das Ruder noch rumreißen oder geht unser Leben mit der Abfallflut unter?“ Sein Fazit: „Ich habe die Chance genutzt, um dem Publikum Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich Plastik im Alltag vermeiden lässt. Alle wissen, welche Schäden zu viel Plastik anrichten kann, aber keiner tut etwas.“ Siegerin Johanna Hallmann entschied sich für „Licht aus, Tank leer, Handy tot – Wird es dunkel, kalt und still, wenn es in 50 Jahren keine Erdölreserven mehr gibt?“ Ihre Wahl entstand aus Neugier. „Vorher habe ich mich noch nicht so intensiv mit dem Thema Erdöl beschäftigt. Ich wollte mehr darüber wissen.“ Hoch motiviert, mit starker Stimme und guten Argumenten hat die Gifhorner Humboldt-Gymnasiastin überzeugt.

Jury-Mitglied Edwin Nanko, Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, richtete bei der Siegerehrung ein großes Kompliment an alle Schüler. „Für Sie alle ist es ein Gewinn, am Rhetorik-Wettbewerb teilgenommen zu haben, weil Sie sich intensiv mit einem Thema beschäftigt haben. Ihre Thesen haben Sie uns fundiert, facettenreich und individuell vorgetragen.“ Zusammen mit den Jury-Mitgliedern Henrik Mödeker, Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg, und dem Gewinner des Rhetorik-Wettbewerbs 2018, Tilman Mai, Schüler der IGS Sassenburg, bewertete Nanko Inhalt, Sprache, Körpersprache, Struktur und den Gesamteindruck. Für die besten Fünf aus Wolfsburg und Gifhorn geht es am 13. Mai in Braunschweig ins Finale mit anderen Schülern aus dem Braunschweiger Land.