Stadt prüft Neubauvorhaben in der Beuthener Straße

Neuigkeiten zu dem in der Beuthener Straße geplanten Wohnbauprojekt hatte Ortsratsbetreuer Benno Scheid für die Fraktionen in Mitte-West. Die Stadt habe das Grundstück verkauft, der Bauantrag sei gestellt, und der Baubeginn werde im Frühjahr stattfinden, erklärte Scheid am Mittwoch in der...