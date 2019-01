Kunterbuntes Geschenk für Wolfsburg

Eine frohe Nachricht konnte Stefan Krieger, seines Zeichens Geschäftsbereichsleiter Kultur, am Mittwoch in der Sitzung des Ortsrates Mitte-West bekanntgeben. Der Stadt Wolfsburg ist ein Kunstwerk des Malers Lothar Götz als Geschenk angeboten worden. Sie wird es auf jeden Fall mit Kusshand annehmen. Der Ortsrat ist sich aber noch nicht sicher, ob die Paravents, bei denen es sich um 2,20 Meter hohe, farbenfrohe Skulpturen aus in...