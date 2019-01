Kostenloses Eislaufen auf dem Hugo-Bork-Platz

Eislaufen macht Spaß, daher bietet die WMG ab Freitag in einer Woche in der Wolfsburger Innenstadt den Sport kostenfrei an.

Eislauffreunde kommen Anfang Februar auch in der Wolfsburger Innenstadt auf ihre Kosten. Von Freitag, 1., bis Sonntag, 10. Februar, lädt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) erstmalig zum Eislaufen auf den Hugo-Bork-Platz ein. Der „Wintermarkt mit Schlittschuhzauber“ bietet dabei nicht nur ein kostenfreies Eislaufvergnügen auf etwa 250 Quadratmeter Fläche, sondern auch eine urige Atmosphäre mit Holzhütten und einem winterlichen kulinarischen Angebot. Alle Gäste können sich unter anderem auf Kinderpusch, gebrannte Mandeln und Flammlachs freuen. „Eine Eislaufbahn hat es in den letzten Jahren nicht in der Wolfsburger Porschestraße gegeben. Wir laden alle Interessierten ein, vorbeizuschauen und die Fläche auszuprobieren“, freuen sich Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, beide Geschäftsführer der WMG, auf zahlreiche Gäste unter dem Glasdach. Das Besondere: Im Sinne der Nachhaltigkeit und der Ressourcenschonung wird eine energieneutrale Kunsteisbahn eingesetzt. Damit ist die Veranstaltung unabhängig vom Wetter und den jeweiligen Temperaturen. Die Eisfläche kann mit selbst mitgebrachten Eislaufschuhen befahren werden. Sollten Besucher keine eigenen Schlittschuhe dabeihaben, können vor Ort passende Modelle für eine Gebühr von zwei Euro ausgeliehen werden. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm. Am 1. Februar lädt Toni Maroni zur Eisdisko ein. Weitere Termine sind der 2. Februar (Kinderdisko und Eisdisko mit Sven Gabriel), der 8. Februar (Eisdisko mit Sven Gabriel) und der 9. Februar (Kinderdisko und Eisdisko mit Après-Ski mit Sven Gabriel). Die Kinderdisko findet jeweils von 15 bis 17 Uhr und die Eisdisko von 18 bis 22 Uhr statt. Der Wintermarkt mit Schlittschuhzauber findet mit Unterstützung der Neuland-Wohnungsgesellschaft und der Volksbank Brawo statt. Weiterhin wird die Veranstaltung unter anderem von der Audi BKK, den designer outlets Wolfsburg, dem CMT Wolfsburg e.V. und der Bürgerstiftung Wolfsburg unterstützt.