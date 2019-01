Wolfsburg. Der Mann war am Dienstagabend in der Posener Straße unterwegs. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Eine Funkstreifenbesatzung hat am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr einen Autofahrer gestoppt, der mit seinem VW Golf in der Posener Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte 1,16 Promille. Dem Mann wurde anschließend auf der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei registrierte in der jüngsten Vergangenheit immer wieder alkoholisierte Kraftfahrzeugführer. Sie appelliert eindringlich an alle Fahrzeugführer, nach dem Genuss alkoholischer Getränke das Führen eines Kraftfahrzeugs zu unterlassen.