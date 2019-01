Digital-Zentrum soll im Sommer oder Herbst öffnen

Im Sommer oder Herbst wollen die Stadt Wolfsburg, Volkswagen und der VfL das neue Digital-Zentrum in der ehemaligen Markthalle eröffnen. Das kündigte Digital-Dezernent Dennis Weilmann am Dienstag in der Sitzung des Strategieausschusses an. Der Ausschuss stimmte ohne Wenn und Aber der Bereitstellung...