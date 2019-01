Eine Million Schritte – VW Bus wird versteigert

Wolfsburg. Der Erlös geht an die Uno-Flüchtlingshilfe. Auch in Wolfsburg unterschrieben einige Menschen auf dem Fahrzeug.

Er machte eine Million Schritte für geflüchtete Kinder. Aktivist Grigorij Richters versteigert jetzt den 40 Jahre alten VW Bus T2B, der ihn treu auf seiner Reise begleitete. Auch in Wolfsburg machte Richters Station. Dort unterschrieben etwa Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Sylvia Cultus, Leiterin des Integrationsreferates. Die Auktion läuft auf Ebay und geht bis Sonntag, 27. Januar, um 19 Uhr. Den Erlös erhält die Uno-Flüchtlingshilfe. „Wir freuen uns außerordentlich über diese Auktion und danken Grigorij Richters für diese großartige Chance, mit dem Erlös Flüchtlingen weltweit helfen zu können“, kommentiert Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der Uno-Flüchtlingshilfe. Am 27. Oktober lief Richters in Paris los und marschierte durch 27 europäische Städte. Am 9. Dezember kam er in Berlin an. Sein Ziel ist es, die knapp 1000 elternlosen Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland zu holen.