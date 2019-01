Mitglieder des Sozialausschusses besuchen Caritas

Zahlreiche Mitglieder des Sozialausschuss der Stadt Wolfsburg nahmen gegen eine Spende am Mittagstisch der Caritas teil, um sich selbst ein Bild von den Besuchern und dem Ablauf dieses wichtigen Angebots zu machen, teilt die Stadt mit. „Den vielen ehrenamtlichen Helfern, die in der Küche und beim Service für tägliche einige Dutzend ältere Menschen eine warme Mahlzeit und vor allem Gesellschaft und ein offenes Ohr bereit halten, wollen wir damit unseren Dank und unsere Anerkennung zum Ausdruck bringen“, sagte Sozialdezernentin Monika Müller zu dem Besuch. Es sei wichtig, soziale Einrichtungen vor Ort kennen zu lernen und mit den Besuchern und den Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen.

Der Mittagstisch für sozial schwächere Menschen sei wichtig, um gerade ältere Menschen aus Isolation und möglicher Armut zu holen. Und gerade in der kalten Jahreszeit sei ein Ort, der Wärme ausstrahle wichtig – wozu das warme Essen und die Herzenswärme der ehrenamtlichen Helfer gleichermaßen beitrügen. Begleitet wurden die Sozialausschussmitglieder, so heißt es weiter in der Mitteilung, von der Geschäftsführerin des Caritasverbandes, Barbara-Maria Cromberg und der Leiterin des Mittagstisch, Maria Klotz.

Damit der Mittagstisch auch weiterhin aufrecht erhalten werden kann, brauche es dringend weitere helfende Hände. Interessierte können sich dazu bei Maria Klotz montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr unter

(

0 53 61) 20 65 45 melden und hier weitere Auskünfte erhalten.