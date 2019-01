Wolfsburg-Kolleg zieht in Gebäude der Astrid-Lindgren-Schule

Nach vielen Jahren am Standort der Wohltbergschule zieht das Wolfsburg-Kolleg im Sommer 2019 an den ehemaligen Standort der Astrid-Lindgren-Schule, der derzeit noch vom Gymnasium Fallersleben genutzt wird. Die freiwerdenden Räume am Standort in der Wohltbergschule werden zunächst zur Übergangszeit – bis zur Fertigstellung des Ergänzungsbaus – durch das Theodor-Heuss-Gymnasium genutzt. Im Vorfeld sollen schon Sanierungen stattfinden, welche dem Rat noch zur Entscheidung vorgelegt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Der Standort der ehemaligen Astrid-Lindgren-Schule ist aktuell in Nutzung einer Oberstufe und bietet die notwendigen Voraussetzungen zum Betrieb eines Kollegs. Nach Auszug der Oberstufe des Gymnasiums Fallersleben zu den Sommerferien 2019 werden die Räume nochmals aufbereitet, so dass der Einzug erfolgen kann. Stadträtin Iris Bothe: „Der neue Standort bietet für das Kolleg weitere Möglichkeiten zur Entwicklung. Darüber hinaus können auch Kooperationen in der Erwachsenenbildung eingegangen werden. Zudem können Lösungen zur Kindertagesbetreuung gefunden werden, aufgrund der benachbarten Kindertagesstätte.“ Dazu sagt der Schulleiter des Wolfsburg-Kollegs, Christian Bröcker: „Es ist sehr positiv, dass die Stadt dem Kolleg ein eigenes Gebäude in der Nähe anderer Einrichtungen der Erwachsenenbildung zur Verfügung stellt. Diese Maßnahme wird sowohl beim Kollegium als auch bei unseren erwachsenen Schülern, die die Fachhochschulreife oder das Abitur anstreben, als Wertschätzung begrüßt. Die unmittelbare Nähe einer Kita ist für unsere (Allein-)Erziehenden ein weiterer Pluspunkt.“