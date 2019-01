„Bunt statt blau“ – Plakate gestalten gegen Komasaufen

Kunst gegen Komasaufen – unter diesem Motto startet die DAK-Gesundheit ihre Kampagne „bunt statt blau“ 2019 zur Alkoholprävention in Wolfsburg. Im zehnten Jahr sucht die Krankenkasse die besten Plakate gegen das Rauschtrinken. 2017 kamen bundesweit 21.721 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus, 2,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit ist die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen wieder leicht gesunken. Experten fordern weiter eine verstärkte Aufklärung über die Risiken des Rauschtrinkens. Unterstützt wird die mehrfach ausgezeichnete Kampagne für Schüler zwischen 12 und 17 Jahren in Niedersachsen durch die Sozialministerin Carola Reimann. Alle Schulen in Wolfsburg sind eingeladen, das Thema Alkoholmissbrauch im Unterricht zu behandeln und ihre Schüler bis 31. März Plakate dagegen entwerfen zu lassen. Beim Komasaufen gab es 2017 in der Region Wolfsburg mit 30 Betroffenen einen Anstieg um 76,5 Prozent. „Eine regionale Alkoholprävention ohne erhobenen Zeigefinger bleibt für uns unverzichtbar, um Kindern und Jugendlichen die Gefahren von Alkoholmissbrauch aufzuzeigen. Wichtige Gesundheitsthemen wie dieses sollten im Schulalltag diskutiert werden“, sagt Carsten Heuer von der DAK-Gesundheit in Wolfsburg. „Bei ‚bunt statt blau‘ werden junge Künstler selbst zu glaubwürdigen Botschaftern gegen das Rauschtrinken. Das macht diese Präventionskampagne so besonders.“ Weitere Infos und die Teilnahmebedingungen unter: www.dak.de/buntstattblau.

