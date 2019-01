Wolfsburgs Polizeichef geißelt steigende Gewalt gegen Beamte

. Olaf Gösmann schlägt Alarm: Der Trend zur Gewalt gegen Polizeibeamte hält in der VW-Hauptstadt nicht nur ungebrochen an. Er nimmt sogar zu, berichtet Wolfsburgs Polizeichef in einem Interview mit unserer Zeitung. „Im vergangenen Jahr wurden mehrere Polizeibeamte beim Einschreiten schwer...