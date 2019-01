Mathe-Schau macht auf Europatour Station in Wolfsburg

Interaktiv und kreativ ermöglicht die Ausstellung „MatheMagie“ Besuchern aller Altersklassen den Umgang mit mathematischen Phänomenen und erläutert ihnen die Mathematik im Alltag. Von Donnerstag, 24. Januar, bis Samstag, 9. Februar, macht sie auf ihrer Europatournee Station in der City-Galerie Wolfsburg.

Die 43 Exponate sind sechs verschiedenen mathematischen Themeninseln zugeordnet, die gleichermaßen zum Spielen, Denken und Forschen anregen, heißt es in einer Mitteilung. So wird beispielsweise gezeigt, dass Mathematik den Menschen nicht nur in der Schule, sondern auch beim Bahnfahren, Musikhören oder vielen anderen alltäglichen Aktivitäten begegnet. Nicht Stift und Papier begleitet die Besucher in der Ausstellung, sondern lediglich ihre Hände und ihr Beobachtungssinn werden zum Mitmachen animiert. Ohne, dass er es merkt, befindet sich der Besucher mitten in der Welt von Wahrscheinlichkeitsrechnung, Geometrie und Co.

In Zusammenarbeit mit dem Mathematikum in Gießen wurde diese lehrreiche Ausstellung von der Euro-Science GmbH entwickelt und gebaut. Das Mathematikum ist das erste mathematische Mitmachmuseum der Welt, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Mathematik einer möglichst großen Allgemeinheit zugänglich zu machen. Der spielerische Ansatz, der auch im Konzept von „MatheMagie“ deutlich wird, baut Barrieren ab und lädt ein eigenhändig Erklärungen für mathematische Phänomene zu finden. „Die Mathematik im Alltag sichtbar machen – das gelingt der Ausstellung mit ihren Themeninseln hervorragend. Hier ist Mathematik ganz real und begreifbar“, sagt Claudia Abjörnson, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Rechnen, die Förder-Partner dieser Ausstellung ist. Die Wanderausstellung wird bis Ende 2021 durch die von der ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG betriebenen Einkaufszentren in Deutschland sowie Europa touren. Partner und Förderer der Ausstellung sind das Mathematikum Gießen, die Börse Stuttgart AG und die Stiftung Rechnen.