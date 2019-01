Brandstifter legt Feuer auf Schulhof: Papiercontainer brennt

Zu einem Papiercontainerbrand sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend in Hehlingen gerufen worden.

Zu einem Containerbrand sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in Hehlingen gerufen worden. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 18.45 Uhr den in Vollbrand stehenden Papiercontainer auf dem Gelände der Grundschule in der Straße „Am Kindergarten“ und alarmierte die Feuerwehr.

Auch Holzzaun wird beschädigt

Als die Ortsfeuerwehr Hehlingen wenige Minuten später eintraf, war der Papiercontainer durch die Flammen bereits vollständig zerstört. Die Brandbekämpfer löschten den Papiermüll ab. „Nachdem sich die Rauchschwaden verzogen hatten, wurde der gesamte Schaden sichtbar“, schreibt die Polizei. Durch das Feuer wurden auch ein Metall-Mülleimer sowie ein Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach derzeitigen Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Die Beamten suchen Zeugen, die Beobachtungen auf dem Schulhof gemacht haben und Hinweise zu verdächtigen Personen können. Hinweise nimmt die Polizei in Vorsfelde entgegen unter: (05363) 992290. pop