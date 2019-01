Ehemalige A-Jugend sponsert Kleidung für Nachwuchskicker

Die Ehemalige A-Jugend des VfB Fallersleben von 1988/89 hat eine Spende an die aktuelle Fußball-E-Jugend übergeben. Für die aktuell 26 Mädchen- und Jungen die laut Mitteilung in der E1 oder E4 für den VfB Fallersleben am Spielbetrieb teilnehmen, sollte in der laufenden Saison 2018/19 neue Mannschaftskleidung angeschafft werden.

Durch die Zusammenlegung der Spende der ehemaligen VfB-A-Jugend mit Spenden von weiteren langjährig engagierten Sponsoren konnte auch für die hohe Anzahl an Trainingshosen, T-Shirts, Zipper, Hoodies und Trikots angeschafft werden. Die ehemalige VfB-A-Jugend tritt somit als Co-Sponsor auf, was ab sofort auf den T-Shirts der E-Jugendlichen ersichtlich ist. Die Übergabe fand am Rande des eigenen Hallenturnieres statt.