Zwei Kräfte der Ortswehr Fallersleben seit 65 Jahren dabei

Eine besondere Ehrung wurde Bodo Fleckstein und Friedemann Herbst bei der Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Fallersleben am Samstag zuteil. Ortsbrandmeister Tim-Bastian Freier ehrte die beiden für 65 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Wehr. Rolf-Dieter Hinze erhielt aus den Händen von Stadtbrandmeister Helmut von Hausen die goldene Ehrennadel des Feuerwehrverbandes Wolfsburg für besondere Leistungen im Feuerlöschwesen. Etwa 200 Mitglieder des Fördervereins und der Wehr hatten am Samstagabend den Weg in den Saal des Hoffmannhauses gefunden, der nach zwei Jahren Renovierungszeit wieder für die Versammlung zur Verfügung stand. Ortsbrandmeister Freier ging in seinem Bericht auf den Zustand der beiden Feuerwehrhäuser ein. So wurden im vergangenen Jahr in der Wollschlägerschen Scheune die Tore für die Einstellboxen der Großfahrzeuge sowie die Tür zum Einsatzlager ersetzt. Sorgen bereitet Freier allerdings der Zustand des kleinen Feuerwehrhauses. Einige Gefache des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes wurden wegen Baufälligkeit gesichert. „Die Renovierung des Gebäudes ist dringend notwendig. Eine Feststellung des Ist-Zustandes ist bereits erfolgt. Wir müssen jetzt auf die weiteren Schritte warten“, führte Freier in seinem Bericht weiter aus. Werner Borcherding, erster Stadtrat und Dezernent der Feuerwehr, konnte den Ortsbrandmeister beruhigen: „Der Erhalt des Gebäudes steht außer Frage.“ Nachdem Gutachter das Gebäude untersucht haben, müssten nun die Ergebnisse ausgewertet und der Kostenrahmen festgelegt werden.

Positive Nachrichten verkündete Borcherding in Hinblick auf die Ausstattung der Wehr. Das im vergangenen Jahr ausgeschriebene Hilfeleistungslöschfahrzeug befindet sich in Bau und wird in diesem Jahr an die ehrenamtlichen Kräfte aus der Hoffmannstadt übergeben. „Aktuell hat die Wehr 731 fördernde Mitglieder, 95 aktive Mitglieder, 27 Mitglieder in der Altersabteilung und 23 in der Jugendfeuerwehr“, berichtete der stellvertretender Ortsbrandmeister Lars Hartmann.