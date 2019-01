Alkohol und Drogen am Steuer: Polizei erwischt junge Autofahrer

Wolfsburg. Die Beamten kontrollierten die zwischen 18 und 24 Jahre alten Fahrer in Wolfsburg. In einem Fall muss eine Frau mit einem Strafverfahren rechnen.

Gleich mehrere junge Autofahrer, die unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol unterwegs waren, hat die Polizei an diesem Wochenende im Wolfsburger Stadtgebiet erwischt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, kontrollierten die Beamten am Samstagmorgen gegen 3 Uhr einen 23-jährigen Wolfsburger in seinem PKW am Brandenburger Platz. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille – eine Blutprobe wurde entnommen.

18-Jähriger fuhr unter Drogeneinfluss

Wenig später, gegen 3.25 Uhr, stoppten die Polizisten auf der Reislinger Straße einen 18-jährigen Wolfsburger. Da der junge Mann offensichtlich Drogen genommen hatte, wurde auch ihm Blutprobe entnommen. In beiden Fällen wurde ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Am Sonntagmorgen kontrollierten die Beamten im Wellekamp ein weiteres Fahrzeug. Ein 22-jähriger Gifhorner fuhr mit 0,95 Promille. Auch hier folgte nach der Entnahme der Blutprobe die Einleitung eines Ordungswidrigkeitenverfahrens, so die Polizei weiter.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Anschließend hielten die Beamten um 4.25 Uhr auf der Heinrich-Heine-Straße eine 24-jährige Fahrerin aus Wolfsburg an, die mit 1,11 Promille Auto fuhr. In diesem Fall wurde nach der Entnahme der Blutprobe ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. pop