Die Polizei war am Sonntagmorgen in der Braunschweiger Straße im Einsatz.

assat-Fahrer prallt in Wolfsburg ungebremst gegen Litfaßsäule

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagmorgen auf der Braunschweiger Straße gekommen. Ein 56-jähriger Wolfsburger wurde schwer verletzt, als er mit seinem Passat ungebremst gegen eine Litfaßsäule prallte.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 8.15 Uhr in Richtung Detmerode unterwegs gewesen, als er in Höhe der Theater-Zufahrt aufgrund eines akuten Krankheitsfalles mit seinem Wagen von der Straße abkam. Der Autofahrer wurde von der Feuerwehr geborgen und schwer verletzt ins Klinikum gebracht. „Lebensgefahr besteht nicht“, berichtete die Leitstelle am späten Vormittag.

An dem Wagen entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Litfaßsäule kippte um und wurde vollständig zerstört, Mitarbeiter des Bereitschaftsdienstes des Tiefbauamtes und der LSW kümmerten sich um den Schaden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf zirka 25.000 Euro geschätzt.