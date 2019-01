Einbruchsserie in Wolfsburg: Täter hebeln Fenster auf

Zu mehreren Einbrüchen ist es am Freitag in Wolfsburg gekommen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Zu mehreren Einbrüchen ist es am Freitag in den Abendstunden im Wolfsburger Stadtgebiet gekommen. Einige Taten bemerkten die Anwohner erst am Samstag, teilt die Polizei mit.

Im Stadtteil Westhagen waren demnach zwei Häuser in der Chemnitzer Straße betroffen. „In einem Fall blieb es beim Einbruchsversuch“, so die Polizei. Bei dem anderen Haus hebelten die Täter die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume.

Weitere Einbrüche in Fallersleben und im Laagberg

Im Glockenbergweg in Fallersleben sowie im Sachsenring im Stadteil Laagberg gelangten die Täter durch Aufhebeln von Fenstern in die Häuser.

Aus den Räumen haben die Täter überwiegend Schmuck und Elektronikartikel gestohlen. Die Schadenshöhen können noch nicht beziffert werden, so die Polizei. Zeugenhinweise an die Polizei Wolfsburg: (05361) 46460.

Erst in der Silvesternacht sind Einbrecher in vier Wohnhäuser und drei Wohnungen in Wolfsburg eingebrochen. In den meisten Fällen erbeuteten die Täter dort Schmuck und Bargeld. pop