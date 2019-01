Fahrradfahrer stoßen zusammen – Verursacher flüchtet

Schon wieder ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers, der, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern, anschließend davonfuhr. Der Unfall geschah am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr. Eine 58-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Radweg der Schillerstraße aus Richtung Goethestraße in Richtung Kleiststraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dann bog sie nach rechts in die Kleiststraße ein. Hier kam ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wobei die 58-Jährige vom Rad stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Der Radfahrer hielt laut Mitteilung der Polizei erst inne, schnappte dann allerdings sein Rad und fuhr, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, über die Fritz-Reuter-Straße davon. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte die am Boden liegende Radfahrerin, hielt an, kümmerte sich um die Verletzte und alarmierte Polizei und Rettungswagen. Dieser brachte die 58-Jährige ins Wolfsburger Klinikum.

Am Fahrrad der Frau entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei hofft darauf, dass andere Verkehrsteilnehmer den flüchtigen Radfahrer bemerkt haben. Der Mann war etwa 25 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Er trug eine bunt gemusterte Jacke und ein weißes Basecap.