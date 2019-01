Immer mehr Flüchtlinge finden Arbeit

„Der Großteil ist wirklich hoch motiviert. Denen ist egal was. Hauptsache, sie können was machen“, sagt die Pressesprecherin der Agentur für Arbeit, Wiebke Saalfrank. 938 Menschen aus Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia, Syrien und anderen Herkunftsländern sind zurzeit arbeitsuchend gemeldet. Doch die Vermittlungszahlen steigen. Waren im Juni 2016 in Wolfsburg erst 240 Flüchtlinge aus nichteuropäischen...