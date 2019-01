Polizei fasst 26 Jahre alten Räderdieb

Die Polizei Wolfsburg ist im Fall von Räderdiebstählen einen Schritt vorangekommen. Nach zahlreichen und intensiven Ermittlungen konnten die Beamten am Donnerstag bei einen 26 Jahre alten Wolfsburger drei gestohlene Radsätze auffinden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dem Beschuldigten konnte unter anderem der Diebstahl von einem Radsatz nachgewiesen werden, der an einem VW Golf angebracht war, der vom Mittwoch auf den Donnerstag der vergangenen Woche im Parkhaus West abgestellt war. Bei den anderen zwei Radsätzen wird derzeit die Herkunft ermittelt. In den vergangenen Monaten kam es im Wolfsburger Stadtgebiet immer wieder zu Räderdiebstählen von höherwertigen oder sportlich ausgestatteten Fahrzeugen. Ob dem 26-Jährigen noch weitere Diebstähle nachgewiesen werden können, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen oder Wochen ergeben.

