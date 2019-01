Das „RepairCafé“ ist ein Platz für Tüftler und Bastler

Die Akku-Stichsäge bereitet Anne-Marie Sollich sorgen. Denn sie geht einfach nicht mehr an. Ob es am Akku liegt? Oder ist etwas anderes im Inneren kaputt? Die 75-jährige Hobby-Tüftlerin stößt bei diesem Gerät an ihre Grenzen. Auch Dieter Hofmann ist sich zunächst unsicher. Der gelernte Elektriker...