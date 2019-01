Jugendliche beschädigen in Wolfsburg Ampel durch Tritte

Fünf Jugendliche zwischen 18 und 19 Jahren haben am Mittwoch gegen 23 Uhr eine Ampel in der Lessingstraße, Ecke Kleiststraße, durch Tritte beschädigt. Von der Ampel sind, so schreibt die Polizei, Teile herabgefallen und durch die Jugendlichen entwendet worden. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und konnte in der Kleiststraße die fünf Personen antreffen. Dabei handelte es sich um drei 18-Jährige aus Wolfsburg und eine 18- und einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn.

Zwei der Jugendlichen standen dabei nicht unerheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte bei einem Heranwachsenden 0,99 und bei einem weiteren Beteiligten 1,64 Promille. Bei der Sachverhaltsaufnahme kam heraus, dass einer der Beschuldigten so lange und derart heftig gegen eine dortige Radfahrampel getreten habe, bis mehrere Elemente der Ampel heruntergefallen sind. Eine Beteiligte habe daraufhin mehrere Elemente in ihre Tasche gepackt und mitgenommen. Die Bauteile der Ampel wurden bei der jungen Frau aufgefunden und sichergestellt. Die fünf Heranwachsenden dürfen sich nun auf Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl einstellen. Die Ermittlungen dauern an.