Wobcom: Keine Entschädigung für Privatkunden

Das Jahr fängt nicht gut an für die Wobcom. Zwei massive Störungen am 8. und 15. Januar verärgerten tausende Kunden des Wolfsburger Telekommunikationsanbieters. Am vergangenen Dienstag konnten zeitweise bis zu 27.000 Kunden nicht telefonieren – und das von 11.15 Uhr bis nach Mitternacht. In der...