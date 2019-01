Ex-VW-Manager Klingler verlässt Frey-Gruppe

Was machen eigentlich all die Spitzenmanager, von denen sich Volkswagen im Zuge der Personalrochaden nach Bekanntwerden des Abgasbetruges 2018 getrennt hat? In lockerer Folge wollen wir die weiteren beruflichen Stationen einiger von ihnen beleuchten. Christian Klingler war von 2010 bis September...