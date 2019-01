Großes Kino – große Hilfe

Es sollte ein Film sein, der auch junge Leute ins Kino lockt, begründet Maike Schmidt vom Lions-Club New Generation die Auswahl. „A Star Is Born“, der auf den Filmfestspielen in Venedig 2018 Weltpremiere feierte. Mit Lady Gaga als Ally, die fast nicht mehr an ihren Erfolg als Sängerin glaubt. Und...