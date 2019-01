Bravissimo den Brassissimo

Anton Bruckners „Ave Maria” intonieren die Blechbläser der Berliner Philharmoniker am Montagabend im Scharoun-Theater „einfach, weil es so schön ist“, bekennt die Hornistin des Ensembles Brassissimo. Da haben die Posaunisten und Trompeter schon längst die etwa 900 Zuhörer im ausverkauften Haus am...