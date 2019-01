Tolle Kisten mit Spikes und mutige Männer

Mitte des 20. Jahrhunderts waren Autorennen auf gefrorener Piste ein Publikumsmagnet. Das Ice Race in Zell am See lässt diese Tradition am 19. und 20. Januar wiederaufleben (wir berichteten). Von 1937 bis 1974 waren Eisrennen ein Topereignis im winterlichen Zell am See. Man muss wohl ein bisschen...