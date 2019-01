Zum „AquaX“-Finale gibt’s Huhn und Eis

Zum Finale der Veranstaltungsreihe „AquaX“ haben kürzlich Sven Elverfeld und sein Team im Restaurant „Aqua“ im Ritz-Carlton den Starkoch Corey Lee aus dem Restaurant „Benu“ in San Francisco begrüßt. Gemeinsam kreierten die beiden Drei-Sterneköche ein 8-Gänge-Menü mit Gerichten wie „Huhn und weißes Trüffel-Millefeuille“ und „Omija und Birne mit Radicchio-Marmelade und -Eis“.

Im Jahr 2016 lernten sich Sven Elverfeld und Corey Lee persönlich kennen, als dieser für das Restaurantkonzept des „In Situ“ im Moma in San Francisco die Kreation des Gerichtes „Tafelspitz vom Müritzlamm, grüne Sauce, Kartoffel und Ei“ von Elverfeld erlernte. „Ich freue mich sehr, dass mit Corey, der nicht nur ein Ausnahme-Kollege aus dem atemberaubenden San Francisco, sondern mittlerweile ein guter Freund ist, unsere erfolgreiche Veranstaltungsserie kulinarisch beendet wird“, sagte Sven Elverfeld. Auch sein Kollege Corey Lee freute sich, wieder in Wolfsburg zu sein: „Wir haben gemeinsam in nur drei Tagen ein Menü ausgearbeitet, das einmalig und spontan ist, anstatt Gerichte aus unserem Repertoire zu nehmen.“

Die erfolgreiche Eventreihe „AquaX“ feierte im März 2018 ihren Auftakt mit Shootingstar Jan Hartwig aus dem Restaurant „Atelier“ in München. Nach ihm folgten die Drei-Sterneköche Rasmus Kofoed, Gert de Mangeleer, Niko Romito, Jonnie Boer, Paolo Casagrande, Andreas Caminada und Norbert Niederkofler.

Anlass für außergewöhnliche Genussserie im Restaurant „Aqua“ war 2018 die Auszeichnung des Guide Michelin mit drei Sternen zum zehnten Mal in Folge. 2000 kreiert Elverfeld mit seinem Team Kulinarisches für seine Gäste, sodass das Restaurant bereits eineinhalb Jahre nach der Eröffnung den ersten Stern des Guide Michelin erhielt. 2006 folgte der Zweite, bevor für das Jahr 2009 erstmals die höchstmögliche Auszeichnung in der Gourmet-Welt, die drei Sterne, vergeben wurden.