Auszubildende und Lehrkräfte der BBS Anne-Marie Tausch informieren auch in diesem Jahr über Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Erziehung, Pflege und Ergotherapie.

So klappt es mit der Ausbildung in der Pflege

Wer heute in den Bereichen Erziehung, Pflege und Ergotherapie eine Ausbildung macht, hat beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt von morgen. Nach wie vor gibt es einen großen Mehrbedarf an Fachkräften in den Kindertagesstätten und weiteren Arbeitsfeldern. Auch im Bereich der Pflege besteht zukünftig ein großer Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern in ambulanten und stationären Einrichtungen.

Auszubildende und Lehrkräfte der Berufsbildenden Schulen (BBS) Anne-Marie Tausch informieren am Mittwoch, 16. Januar, einen ganzen Tag lang aus erster Hand über Ausbildungsmöglichkeiten und -bedingungen. Eingeladen sind Schüler aller allgemeinbildenden Schulen, interessierte Lehrkräfte und Eltern, um einen praxisnahen Eindruck von der Ausbildung zu erhalten. Es lassen sich Fragen stellen und ein praktischer Eindruck von der Ausbildungspraxis erhalten. Darüber hinaus werden Informationen für die berufsbegleitende Erzieherausbildung (um 12, 14, und 16 Uhr) angeboten. Geöffnete Fachräume, diverse Mitmachaktionen und ein kulinarisches Angebot runden den Berufsinfotag ab. Der Informationstag findet am 16. Januar von 11 bis 16 Uhr an den BBS Anne-Marie Tausch, Bonhoefferstraße 33, statt.

Gleichzeitig mit dem Informationstag stellen sich die Träger der Wolfsburger Kindertagesstätten und auch sowie aus weiteren Arbeitsfeldern, wie der Ganztagsschule und der Jugendförderung, in einer Kontaktmesse vor. Obgleich die Kindertagesstätten ein großes Arbeitsfeld darstellen, werden auch in anderen Bereichen sozialpädagogische Fachkräfte eingestellt. Die Absolventen können sich so ihren Neigungen entsprechend informieren. Hier wird schon früh der Kontakt angebahnt und über berufliche Möglichkeiten bei den Trägern informiert. Auf kurzem Weg können die Auszubildenden bereits im letzten Schuljahr bei ihren künftigen Arbeitgebern die Erwartungen an künftige Nachwuchskräfte erfragen, sich über die unterschiedlichen pädagogischen Ansätze oder das Bewerbungsverfahren informieren. Die Absolventen können sich an dem Tag zudem kostengünstig für Bewerbungsfotos ablichten lassen und sich zu ihrer Bewerbungsmappe von Mitarbeitern des Jobcenters beraten lassen. Die Kontaktmesse der Träger findet am 16. Januar von 9.30 bis 12 Uhr an der BBS Anne-Marie Tausch statt.