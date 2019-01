Täter stehlen in Detmerode 18 Monate alten Geländewagen

Auf einen schwarzen Geländewagen der Marke Toyota hatten es Diebe im Stadtteil Detmerode abgesehen. Die bisher unbekannten Täter schlugen laut Polizei in der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, in der Theodor-Heuss-Straße zu. Dort war der erst 18 Monate alte PKW vom Typ RAV4 auf einem Anwohnerparkplatz abgestellt. Als der Eigentümer den Diebstahl des 30.000 Euro teuren PKW bemerkte, zeigte er diesen umgehend bei der Polizei an. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, nimmt die Polizei unter

(0 53

61) 4 64 60 entgegen.