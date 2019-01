Unbekannte brechen gleich zweimal in Detmerode ein

Die Polizei in Wolfsburg hat zwei Einbrüche in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Samstagabend in Detmerode verzeichnet. In der Straße Rohrwiese öffneten die Täter zwischen Freitagabend 18.20 Uhr und 20.15 Uhr gewaltsam eine Terrassentür und drangen in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend betraten und durchsuchten die Täter verschiedene Zimmer und das darin befindliche Mobiliar. Dabei erbeuteten die unbekannten Einbrecher nach ersten Feststellungen Bargeld und ein Mobiltelefon. In der Theodor-Heuss-Straße erklommen zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Samstagabend, 22.30 Uhr, Unbekannte den Balkon einer im Hochparterre gelegenen Wohnung. Hier öffneten sie gewaltsam die Balkontür und gelangten so ins Innere der Wohnung. Anschließend durchwühlten sie Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute. Was dabei entwendet wurde, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Hinweise:

