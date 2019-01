Klebstoff-Attacken auf Autos in Wolfsburg – Millionenschaden

Die undatieren Polizeifotos zeigen mit Klebstoff beschädigte Autos der Marke Volkswagen in Wolfsburg. Seit Monaten werden in Wolfsburg Autos mit schnelltrocknenen Sekundenkleber beschmiert.

Die rätselhafte Serie von Klebstoff-Attacken auf Autos in Wolfsburg reißt nicht ab. "Inzwischen wurden über 450 Taten mit einem Schaden von etwa 1,5 Millionen Euro verzeichnet", teilte die Polizei mit. Anfang Januar waren vier neue Fälle registriert worden. "Einige Opfer sind mittlerweile mehrfach betroffen", sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Ohne erkennbare Systematik habe der Täter schon im gesamten Stadtgebiet zugeschlagen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Täter handelt, der zumeist im Dunkeln an mehreren geparkten Autos vorbeigeht und sie beschmiert. "Verwendet wird dabei ein aggressiver Sekundenkleber, der nicht nur den Lack, sondern auch das Metall darunter angreift", berichtete der Sprecher. Dadurch entstehen auch bei Einzelfällen schnell hohe Schadenssummen. Zwar handele es sich um einen speziellen Industriekleber, der sei aber über das Internet relativ einfach zu beziehen. Eine Spur zum Täter habe sich durch den Kleber noch nicht ergeben.

Polizei sucht dringend nach Zeugen

Vor allem weil sich die Taten im Vorbeigehen ausüben lassen, bittet die Polizei seit Beginn der Serie im April 2017 immer wieder die Bevölkerung um Mithilfe. Zeitungen berichten regelmäßig, und auch ein Fernsehteam hat die Ermittler schon begleitet. Diese Aufmerksamkeit betrachtet Polizeisprecher Figge zwiegespalten. "Dadurch erhält der Täter regelmäßig eine Arena", sagte er. Im schlimmsten Fall ziehe er daraus sogar Bestätigung und Motivation für weitere Taten. "Auf der anderen Seite ist die Öffentlichkeitsarbeit eine der wenige Möglichkeiten, um an Zeugen zu kommen."

Weil die Taten oft nachts verübt werden, sei es wichtig, dass auch kleinste Auffälligkeiten schnell gemeldet werden, sagte der Sprecher - also am besten schon in der Nacht und nicht erst am frühen Morgen. "Manch Geschädigter meldet den Schaden sogar erst, wenn es für die Abwicklung über die Versicherung relevant wird", berichtete Figge.

Zumeist sind Leasingfahrzeuge von VW betroffen

Über die Motive für die Schmierereien kann bisher nur spekuliert werden. Eine Idee ist, dass der Täter etwas gegen Volkswagen hat. "Zumindest sind fast immer Leasingfahrzeuge des Unternehmens betroffen, die leicht über die Nummernschilder zu erkennen sind", sagte Figge. Auf der anderen Seite betonte die Polizei schon 2018: "Dass vorwiegend Volkswagen betroffen sind, verwundert nicht, weil wir hier in Wolfsburg sind. Hier fahren nun mal viele VW."

Ein Unternehmenssprecher sagte, dass es Gespräche der Polizei mit der Werkssicherheit gegeben habe. Er wollte sich darüber hinaus aber nicht zu den Vorfällen äußern. Im Bedarfsfall werden die Ermittlungen dem VW-Sprecher zufolge unterstützt. Bisher bleibt der Polizei nur zu hoffen, dass der Täter doch mal einen Fehler begeht oder von einem aufmerksamen Wolfsburger beobachtet wird. dpa