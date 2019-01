Hochzeit mit Perücken und Riesenbrillen

Glamour pur. Bei der Hochzeitsmesse verwandelte sich der Congress-Park am Sonntag in eine schillernde Welt für Verliebte, in der beinahe 50 Aussteller alles präsentierten, was den schönsten Tag im Leben noch verschönern könnte. Auch wer Familienfeste anderer Art plant, war goldrichtig bei der Schau...