Vorsfelde: PKW durchbricht Mauer und kracht gegen Baum

Ungebremst durchschlug eine 22-jährige Wolfsburgerin am frühen Samstagmorgen mit ihrem Audi Q5 eine flache Begrenzungsmauer. Danach schoss das Auto noch durch eine massive Hecke, bevor es frontal gegen einen freistehenden Obstbaum in der Straße Gänsetrift in Vorsfelde prallte. Wie die Polizei mitteilt, verletzte sich die 22-Jährige nur leicht – stand aber unter dem Einfluss von Alkohol. Der Sachschaden ist erheblich.

Der Sachschaden beträgt 55.000 Euro

In der Rechtskurve einer Tempo-30-Zone fuhr die Fahrerin gegen 5.45 Uhr geradeaus weiter und landete so auf dem Privatgrundstück. An dem gerade zwei Jahre alten Audi wird die Wolfsburgerin wohl keine Freude mehr haben. Der Aufprall zerstörte ihn an der Front nahezu vollständig. Das zerstörte Fahrzeug allein reicht aber nicht für den Sachschaden von etwa 55.000 Euro: Zudem entstanden auf dem Privatgrundstück „ebenfalls erhebliche Flur- und Sachschäden“, heißt es von der Polizei.

Führerschein sichergestellt

Während die Beamten den Unfall untersuchten, stellten sie fest, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol steht. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher.