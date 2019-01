Täter zerstören in Vorsfelder Lokal Gefriertruhen und Grills

Zu einer ungewöhnlichen Sachbeschädigung ist es in der Nacht von Mittwoch auf den Donnerstag in der Lange Straße in Vorsfelde gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei öffneten Unbekannte zwischen Mittwochabend 21.45 Uhr und Donnerstagmorgen 11 Uhr gewaltsam ein Fenster eines Restaurants in der Nähe der Handwerkerpassage. Durch die Fensteröffnung gelangten sie ins Innere des Lokals und zerstörten die Anschlusskabel diverser elektrischer Geräte unter anderem von Gefriertruhen, Grillgeräten und einer Saladette. Danach verschwanden die Täter unerkannt. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Passanten in der fraglichen Zeit verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation Vorsfelde,

(0

53 63) 99 22 90.