Brand im Bartenslebenring entstand durch fahrlässiges Handeln

Im Bartenslebenring in der Tiergartenbreite stand am Neujahrsmittag eine Erdgeschosswohnung in Flammen.

Im Falle der Ermittlungen zur Brandursache des Wohnungsbrandes im Bartenslebenring vom 1. Januar haben die Ermittler am Donnerstagnachmittag mit einem Brandsachverständigen die brandbetroffene Wohnung aufgesucht. Danach kommt laut Polizei der Sachverständige zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt als Brandursache auszuschließen und fahrlässiges Handeln ursächlich ist. Die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße Bartenslebenring war am Neujahrstag gegen 11.45 Uhr in Brand geraten. Dabei war der 59 Jahre alte Mieter von seinem Nachbarn aus der Wohnung gerettet worden.