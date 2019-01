Keine Wendemöglichkeit: Neues Schild am Hopfengarten

Vor allem die Ausführung der Maßnahme und örtliche Anordnung der Absperrschranken und Sperrpfosten führten zu Vorschlägen und Forderungen nach Verbesserungen durch die Bürgerinitiative „Verkehr im Marggrafviertel“.

Die Anordnung der Sperrung war entgegen der in der Presse zu entnehmenden Aussagen kein „undurchdachter Schnellschuss“ oder „hektischer Aktionismus“, sondern ist den örtlichen Gegebenheiten geschuldet, die hier keine andere Umsetzung möglich machen. Die von der Bürgerinitiative geforderte halbkreisförmige Sperrung mit Absperrpfosten hätte teils auf privater Fläche des Gewerbebetriebes errichtet werden müssen und wäre hierdurch unzulässig gewesen. Auch sah dieser Vorschlag das Setzen von Sperrpfosten auf dem Gehweg vor. Da dieser jedoch eine Breite von nur etwa 1,30 Meter besitzt, wären hier Passanten mit Kinderwagen oder Rollator behindert worden. Der vermeintliche „öffentliche“ Parkplatz an der Grünfläche direkt gegenüber der Hausnummer 20, der zu einem Wendehammer umfunktioniert werden sollte, ist eine Bedarfsfläche der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB). Diese befestigte Fläche dient dem Spülfahrzeug zum Erreichen des Regenrückhaltebeckens und zur Durchführung notwendiger Maßnahmen der Entwässerungsbetriebe. Die derzeitig installierte Sperrung an dieser Fläche ist mit der WEB abgestimmt und im Bedarfsfall durch deren Mitarbeiter leicht zu öffnen.

Das geäußerte Problem wendender Fahrzeuge über den Gehweg oder gar den Carport der Hausnummer 20 beurteilt die Verwaltung als vorübergehendes Phänomen, bis sich die Verkehrsteilnehmer an die Sackgasse „gewöhnt“ haben.

Jedoch folgt die Verwaltung dem Vorschlag, die Beschilderung anzupassen. Seit Beginn der Maßnahme war eine entsprechende Sackgassenbeschilderung vorschriften- und richtlinienkonform installiert. Auch wurde ausdrücklich auf die geänderte Verkehrsführung hingewiesen. Dennoch wird hier umgehend ein Zusatzzeichen „keine Wendemöglichkeit“ angebracht. Eine Wendemöglichkeit für Anwohner ist nicht vorgesehen, da diese über ihre Grundstücke wenden können und ihre Fahrzeuge auch auf ihren Grundstücken abstellen.

Im Vorfeld der Sperrung wurde geprüft, wie die Absperrschranken und Sperrpfosten gesetzt werden können, damit die Anwohner ihre Zufahrt uneingeschränkt nutzen können. Es wurde ein Radius mittels einer Schleppkurve ermittelt, welcher hierfür frei bleiben muss. Bei der Schleppkurve wurde der maximale Fahrweg zu Grunde gelegt, damit auch ein PKW mit Anhänger das Grundstück erreichen kann, zudem kam ein Sicherheitsaufschlag von 40 Zentimeter hinzu.

Diese Sachverhalte wurden in einem Gespräch mit den Anwohnern und Vertretern des Ortsrates erläutert. Vor dem Hintergrund der unbestrittenen Vorteile der allseits geforderten Sperrung des Hopfengartens treten etwaige Einschränkungen für die direkten Anwohner in den Hintergrund, so dass die Sperrung ab sofort wieder in Kraft tritt und der Durchgangsverkehr im Hopfengarten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Minimierung der Belastungen für die Anwohner unterbunden wird.