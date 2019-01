In diesem Jahr wird einiges teurer

Mit dem Jahreswechsel, zum Teil auch später, ändern sich in Wolfsburg einige Eintrittspreise und Gebühren. Die schlechte Nachricht: Billiger wird es für den Bürger nicht. Sauna, Wellness, Therapie Die Stadtverwaltung plant zu September eine kräftige Anhebung der Eintrittsgelder für die Badeland-Sauna. Wenn der Rat zustimmt, sind an der Kasse künftig statt 18 Euro 23 Euro zu zahlen. An den Wochenenden kommt noch ein Zuschlag von 2...