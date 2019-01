Diakon Thoms verabschiedet

Das teilte die Stephanus-Gemeindejetzt mit.

Thoms, der sich nun in den Ruhestand verabschiedet, war insgesamt 40 Jahre lang Diakon – davon zuletzt 22 Jahre in der Stephanuskirche und 12 Jahre parallel dazu auch in der Bonhoeffergemeinde.

In der voll besetzten Stephanuskirche würdigten viele ehemalige Weggefährten das Engagement des ehemaligen Diakons. Die Teamer Kim-Julia Myrrhe und Benno Wiggers lobten ihn als „ihren Ruhepol auf den Konfirmandenfahrten und Teamerabenden“.

Die Kirchenvorstände von Stephanus, Elisabeth Stöckel, und Bonhoeffergemeinde, Helmut Sass, sowie der Kirchenkreis-Jugenddiakon Sönke Neubauer würdigten Thoms für seinen unermüdlichen Einsatz. Für die Seniorengruppe bedankte sich Traudel Marunde für die vielen von Hans-Jürgen Thoms organisierten Fahrten. In allen Reden sei deutlich geworden, dass mit Thoms ein äußerst beliebter Diakon, der weit mehr als nur seine Pflichtaufgaben erfüllte, verabschiedet werde.

In einer „bewegenden Rede“ bedankte sich Hans-Jürgen Thoms. Pastorin Anke Döding und Pastor Tomas Gaete nahmen die feierliche Entflechtung vor. Tom Figge, an Orgel und Klavier, und der Chor Makrometrik begleiteten den Gottesdienst musikalisch. Als Thoms Nachfolgerin tritt im Mai Anne Hayen ihr Amt an.