MAN stellt Busse für die Handball-WM

Am Donnerstag ist es so weit: Die 26. Handball-Weltmeisterschaft beginnt. 24 Mannschaften kämpfen dann bis 27. Januar um den Weltmeister-Titel. Ausgetragen wird die WM in Deutschland und Dänemark. Beim heutigen Eröffnungsspiel in Berlin – Anpfiff ist um 18.15 Uhr – trifft die deutsche...