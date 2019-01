Diebe stehlen Audi A 4 und VW Golf

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei PKW im Stadtgebiet Wolfsburg entwendet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Täter schlugen dabei in den Ortsteilen Westhagen und Sülfeld zu. In der Neubrandenburger Straße stahlen die Unbekannten einen auf einem Anwohnerparkplatz abgestellten 17 Jahre alten Audi A 4. Das Fahrzeug hatte noch einen Wert von 1500 Euro. In Sülfeld wurde ein weißer VW Golf II gestohlen, der an der Wettmershagener Straße geparkt war. Bei dem 27 Jahre alten Fahrzeug liegt die Schadenshöhe bei 500 Euro. Beide Diebstähle wurden von den Eigentümern am Mittwochmorgen bemerkt und polizeilich gemeldet.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Wolfsburg unter

(0 53 61) 46 46-0

entgegen.