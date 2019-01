Neue VW-Veranstaltungshalle wächst in die Höhe

In diesem Monat haben die Hochbauarbeiten für die neue Veranstaltungshalle „Hafen 1“ begonnen, welche die Autostadt aktuell im Auftrag der Volkswagen AG am Nordufer des Hafenbeckens errichtet. Die Geschäftsführer der Autostadt, Roland Clement (Vorsitzender), Claudius Colsman und Dr. Uwe Horn, besichtigten am Mittwoch die Baustelle und machten sich vor Ort ein Bild über den Fortschritt der Arbeiten, wie die Autostadt mitteilt. Mit einem flexiblen Innenraumkonzept für bis zu 1400 Teilnehmer wird „Hafen 1“ in Zukunft sowohl für Fahrzeugpräsentationen, Mitarbeiterveranstaltungen als auch für große Events von Volkswagen und der Autostadt genutzt.

„Hafen 1“ – Zahlen und Fakten

Baubeginn: Tiefbau Oktober 2018; Hochbau Januar 2019; Fertigstellung: Mai 2019; Standort: Nordufer am Volkswagen-Hafen; Bauherr: Volkswagen AG; Betreiber: Autostadt GmbH; Hochbau: Nüssli Gruppe; Gebäudemaße: Länge: 73 Meter, Breite: 46 Meter, Höhe: 16 Meter (mit Schnürboden: 23 Meter); Sitzplätze: bis zu 1400; Baufläche: 3100 Quadratmeter; Bruttogrundfläche: 5300 Quadratmeter (auf drei Ebenen).