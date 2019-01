Unbekannter beschmiert wieder vier Autos mit Klebstoff

Am Dienstag registrierte die Polizei insgesamt vier neue Fälle, bei denen Fahrzeuge mit schnell härtendem Kleber beschmiert wurden. Die Tatorte lagen im Wolfsburger Stadtgebiet und hier in einem Fall im Bereich der Heinrich-Heine-Straße und in drei Fällen in der Straße Klieverhagen. Die Tatzeit erstreckt sich dabei von 17 bis 21.40 Uhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Betroffen waren in der Heinrich-Heine-Straße ein am Congress-Park abgestellter schwarzer VW Tiguan und in der Straße Klieverhagen ein grauer und zwei weiße VW Golf. Wie auch in der Vergangenheit handelt es sich bei allen vier Fahrzeugen um sogenannte Leasing- Fahrzeuge. Damit setzt sich die Serie gleich gelagerter Sachbeschädigungen aus den vergangenen Jahren im Wolfsburger Stadtgebiet (wir berichteten mehrfach) fort.

Inzwischen wurden mehr als 450 Taten mit einem Schaden von etwa 1.500.000 Euro verzeichnet. Die Polizei bittet um Mithilfe bei den Ermittlungen: „Wenn Sie Personen beobachten, die sich verdächtig oder auffällig an Fahrzeugen verhalten, scheuen Sie sich nicht, sofort über Notruf die Polizei zu verständigen“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter

(0 53 61) 46 46-0

entgegen.