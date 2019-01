Radfahrer wird bei Unfall verletzt – Verursacher flüchtet

Die Polizei Wolfsburg sucht den flüchtigen Verursacher eines Verkehrsunfalls, bei dem ein 17 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen um 7.10 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 17-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Braunschweiger Straße aus Richtung Rabenberg kommend in Richtung Innenstadt, wie die Polizei mitteilt. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Rotheberg wollte ein in gleicher Richtung fahrendes Auto nach rechts in eben diese Straße abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer den parallel zu sich fahrenden Radfahrer. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern, machte der Jugendliche eine Vollbremsung. Dabei geriet er jedoch zu Fall und das Fahrrad rutschte auf die Fahrbahn. Der gesuchte PKW überrollte das Mountainbike zum Teil, der Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzt am Boden liegenden Jungen zu kümmern. Dieser verständigte daraufhin die Polizei. Der Radfahrer wollte sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung begeben. „Der Wolfsburger hatte Glück, dass er keine schweren Verletzungen erlitt, denner trug keinen Fahrradhelm. Erschwerend kommt hinzu, dass an dem Fahrrad kein funktionsfähiges Vorderlicht ist, was die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer deutlich erschwert“, teilt Polizeisprecher Henrik von Wahl mit. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf 200 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeiwache unter

(0 53 61) 46 46-0

zu melden.