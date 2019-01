44-Jähriger fährt mehrfach gegen Garagentor

Neben dem bereits berichteten Vorfall einer Trunkenheitsfahrt am Samstagmorgen auf der Dieselstraße, bei der ein 28 Jahre alter Wolfsburger um 2.45 Uhr mit 1,5 Promille gestoppt wurde (wir berichteten), stellte die Polizei im Zeitraum von Freitagmittag bis Sonntagabend drei weitere alkoholisierte Fahrer fest.

Begonnen hatte die Serie am Freitagmittag, als eine Polizeistreife gegen 12.10 Uhr in der Straße Unter den Höfen in Neindorf einen 51 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Helmstedt kontrollierte. Aufgefallen war der Mann laut Mitteilung der Polizei, weil er in seinem Jeep mit defektem Abblendlicht unterwegs war. Die Beamten stellten bei dem Mann stark gerötete Bindehäute fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte 1,18 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Bruchgartenweg bemerkte am Samstagmittag gegen 13.55 Uhr ein Anwohner, wie ein Autofahrer mit seinem Opel Corsa mehrfach versuchte zu wenden. Dabei stieß er wiederholt gegen das Metalltor einer Garage. Der Anwohner sprach den Mann an, stellte fest, dass er Alkohol getrunken hatte, zog den Fahrzeugschlüssel ab und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den Fahrzeugführer sitzend hinter dem Steuer seines Corsas an. Ein Atemalkoholtest bei dem 44-jährigen Gelsenkirchener erbrachte 2,26 Promille. Auch hier waren eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins sowie Einleitung eines Strafverfahrens die Folge.

Der letzte Fall von Trunkenheit im Straßenverkehr ereignete sich am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr in der Straße Mörser Winkel in Detmerode. Hier alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein 66 Jahre alter Wolfsburger mit seinem Seat Arosa von der Straße Detmeroder Markt in Richtung Mörser Winkel fuhr.

Die Beamten trafen den 66-Jährigen im Mörser Winkel an. Ein Atemalkoholtest erbrachte 1,68 Promille. Auch hier folgten Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins und Einleitung eines Strafverfahrens. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang abermals darauf hin, dass es sich bei sogenannten Trunkenheitsfahrten keinesfalls um Kavaliersdelikte handelt. „Schon bei geringstem Genuss von alkoholischen Getränken findet eine körperliche Beeinflussung und damit eingeschränkte Wahrnehmung und vermindertes Reaktionsvermögen statt“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. „Wer meint, sich alkoholisiert hinters Steuer zu setzen, gefährdet damit leichtfertig sich und vor allem andere Verkehrsteilnehmer.“