Täter breche am Klieversberg ein

In der Abwesenheit der Hauseigentümer drangen am Wochenende Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Klieversberg ein.

In der Abwesenheit der Hauseigentümer drangen am Wochenende Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Klieversberg ein. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, in der Straße Virchowhang. Die Täter kletterten vermutlich über einen Zaun auf das Grundstück und öffneten gewaltsam die Tür eines Wintergartens, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Anschließend durchsuchten sie die Räume und öffneten Schränke und Schubladen. Was erbeutet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei Wolfsburg bittet Anwohner, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Stadtteils gesehen haben, sich unter

(0 53 61) 46 46-0

zu melden.