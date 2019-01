Wolfsburg: Unbekannte zünden Mülltonnen an – 5000 Euro Schaden

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einer Brandstiftung, bei der ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden ist. Am Sonntag um 1 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle der Feuerwehr die Meldung ein, dass in der Goethestraße mehrere Mülltonnen brennen würden. Daraufhin wurden sowohl Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr als auch der Polizei zum Tatort entsandt, wie die Polzei am Montag mitteilte. Beim Eintreffen standen die Mülltonnen noch im Vollbrand. Vier Mülltonnen wurden bereits vom Feuer zerstört und zwei weitere stark beschädigt.

Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden mehrere Fenster der angrenzenden Musikschule der Stadt Wolfsburg beschädigt. Hier rissen vier Glasscheiben ein, so dass diese ausgetauscht werden müssen. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Aus diesem Grund werden Zeugen gebeten, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Brandorts gesehen haben, sich mit der Dienststelle in der Heßlinger Straße unter

(0 53 61) 46 46-0

in Verbindung zu setzen.